Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

94 подписчика

Кевин Дюрэнт отреагировал на критику Эваном Тернером чемпионских «Голден Стэйт»

Бывший игрок НБА Эван Тернер высказал свое мнение о доминирующей команде «Голден Стэйт» с Кевином Дюрэнтом в составе во время записи подкаста с Андре Игудалой.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх