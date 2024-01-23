РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Российские железные дороги (РЖД) планируют внести изменения в правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК» после трагического инцидента, произошедшего в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург.
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