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РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

РЖД изменят правила перевозки животных после гибели кота Твикса

Российские железные дороги (РЖД) планируют внести изменения в правила перевозки домашних животных в поездах дальнего следования АО «ФПК» после трагического инцидента, произошедшего в поезде Екатеринбург – Санкт-Петербург.

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