Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 16:30 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч Премьер».
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