Осенью россияне стали больше пить крепкого пива

С наступлением осени доля крепкого пива на российском рынке увеличилась с 9,2% в июле до 10,5% в сентябре, несмотря на сезонное снижение общего потребления напитка, сообщили «Известиям» в пресс-службе Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, государственный оператор системы маркировки «Честный знак»).