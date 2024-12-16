Ким Кардашьян с гипсом и на самокате и Пэрис Хилтон в "леопарде" на вечеринке по случаю открытия нового бутика

44-летняя Ким Кардашьян опубликовала кадры с вечеринки по случаю открытия флагманского бутика своего бренда Skims на 5-й Авеню в Нью-Йорке, на которую она приехала на самокате.
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