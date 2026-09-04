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The Eurasia Daily news agency

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Zakharova responded to Pashinyan at a speech about a military base with a quote from the Heart of a Dog

Zakharova responded to Pashinyan at a speech about a military base with a quote from the Heart of a Dog

Russian Foreign Ministry spokeswoman Maria Zakharova commented on reports that Yerevan does not consider the presence of the 102nd Russian military base vital, but has not yet raised the issue of its withdrawal.

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