В России высказались об «олимпийском перемирии» с Украиной

Депутат Журова усомнилась в возможности «олимпийского перемирия» с Украиной Перемирие между Россией и Украиной на период летних Олимпийских игр в 2024 году маловероятно, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.
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