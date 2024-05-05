В России высказались об «олимпийском перемирии» с Украиной

Депутат Журова усомнилась в возможности «олимпийского перемирия» с Украиной Перемирие между Россией и Украиной на период летних Олимпийских игр в 2024 году маловероятно, считает олимпийская чемпионка, первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.