Роспотребнадзор вынес предостережение организатору концерта Канье Уэста

Роспотребнадзор вынес предостережение организаторам концерта Канье Уэста в Санкт-Петербурге за отказ возвращать деньги за билеты.
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