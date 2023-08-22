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Американский фармгигант прекратит поставки в Россию важного лекарства

Американский фармгигант прекратит поставки в Россию важного лекарства

Американский фармакологический производитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата против гепатита С.

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Комментарии
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Вероника
Чудес не бывает. Всегда побеждают знания и трудолюбие. Скоро будет решён и этот вопрос. Новому лекарству от гепатита С быть! Образование в России не стоит на месте, есть много знающих, талантливых специалистов!
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