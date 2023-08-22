Американский фармгигант прекратит поставки в Россию важного лекарства

ЭкспертОбществоПодписатьсяАмериканский фармгигант прекратит поставки в Россию важного лекарстваАмериканский фармакологический производитель MSD заявил о прекращении поставок в Россию препарата против гепатита С.Вернуться к статьеКомментарииПоказать предыдущие комментарииВВероникаЧудес не бывает. Всегда побеждают знания и трудолюбие. Скоро будет решён и этот вопрос. Новому лекарству от гепатита С быть! Образование в России не стоит на месте, есть много знающих, талантливых специалистов!Ответить8 час.
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