The Times: на Украину планируют отправить британских военных инструкторов

Великобритания рассматривает возможность отправки группы военных инструкторов в западную часть Украины для обучения новобранцев в рядах ВСУ, пишет The Times со ссылкой на источники в британском и украинском командовании.
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