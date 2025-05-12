Свердловские депутаты выехали в Луганск. Фото

Председатель заксобрания Свердловской области Людмила Бабушкина и председатель Народного совета ЛНР Денис Мирошниченко подписали межпарламентское соглашение, цель которого — сотрудничество и обмен опытом в сфере нормотворчества.
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