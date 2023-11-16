Леброн Джеймс вышел на пятое место по количеству трипл-даблов в НБА за всю историю

Леброн Джеймс по количеству трипл-даблов за карьеру обошел Джейсона Кидда. В ночь на 16 ноября в Лос-Анджелесе прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз».
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