Леброн Джеймс вышел на пятое место по количеству трипл-даблов в НБА за всю историю

Леброн Джеймс по количеству трипл-даблов за карьеру обошел Джейсона Кидда. В ночь на 16 ноября в Лос-Анджелесе прошел матч регулярного чемпионата, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Сакраменто Кингз».