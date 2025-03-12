БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Англосаксы пытаются раздуть сомнительный инцидент в Узбекистане в грязную интригу

Англосаксы пытаются раздуть сомнительный инцидент в Узбекистане в грязную интригу

Рустам МАСАЛИЕВ  В очередной раз англосаксы не нашли ничего более занимательного, чем стравливать Ташкент с Москвой с помощью, казалось бы, уже отработанного материала, хоть и верного дружка посла США в Узбекистане, президента медиакорпорации «Радио Свободная Европа / Радио Свобода»* Джейми Флая и даже заместителя американского госсекретаря Узры Зеи.

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Комментарии
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ИР
Игорь Рябин
А ещё в экспорте преобладают узбеки, узбечки и узбечата... На сумму, превышающую всё остальное!
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21 час.
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