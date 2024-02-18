Туляки назвали самый оптимальный возраст для вступления в брак

Большинство туляков считают, что наилучший возраст для вступления в брак – от 25 до 30 лет. При этом жители областной столицы уверены, что сначала нужно получить высшее образование, заняться карьерой, а потом уже задумываться о создании семьи.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии