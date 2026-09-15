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Свыше 75 человек из 25 стран сразились на чемпионате мира по шашкам-64 в Химках

Свыше 75 человек из 25 стран сразились на чемпионате мира по шашкам-64 в Химках

На территории Gopark hotel в Химках прошел чемпионат мира по шашкам-64, собравший более 75 спортсменов из 24 государств.

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