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Царьград

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Украина потеряла $4,1 млрд из-за простоя портов Большой Одессы

Украина потеряла $4,1 млрд из-за простоя портов Большой Одессы

С 22 июля украинские порты Большой Одессы простаивают, что привело к потере около $4,1 млрд. Экспорт зерновых и стали значительно сократился, несмотря на попытки увеличения ж/д и автоперевозок.

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