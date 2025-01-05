Что казахстанцы перепродают после Нового года

Что чаще всего казахстанцы перепродают после праздников, рассказали аналитики olx. Аналитика показывает, что в январе казахстанцы активно размещают объявления в пяти категориях: Электроника неизменно остаётся самой популярной категорией после праздников.
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