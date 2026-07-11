Видимый свет запускает синтез трёхмерных молекул для новых лекарств

Исследовательская группа под руководством профессора Хуань-Мин Хуана из Шанхайтехнологического университета разработала метод, позволяющий с помощью видимого света превращать плоские органические молекулы в объёмные трёхмерные структуры, пригодные для использования в качестве строительных блоков новых лекарств.
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