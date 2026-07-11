НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пронедра

494 подписчика

Видимый свет запускает синтез трёхмерных молекул для новых лекарств

Видимый свет запускает синтез трёхмерных молекул для новых лекарств

Исследовательская группа под руководством профессора Хуань-Мин Хуана из Шанхайтехнологического университета разработала метод, позволяющий с помощью видимого света превращать плоские органические молекулы в объёмные трёхмерные структуры, пригодные для использования в качестве строительных блоков новых лекарств.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии