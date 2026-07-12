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Тёмные боги Нави, как стражи миропорядка и проводники душ в новую жизнь

Тёмные боги Нави, как стражи миропорядка и проводники душ в новую жизнь

В славянской мифологии Навь — это потусторонний, невидимый мир мертвых, духов и темных божеств. В отличие от христианского ада, Навь не считалась местом вечных мук; это было пространство очищения душ перед их новым рождением (воплощением в Яви — мире людей).

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