Вопросом повышения цены на яйцо куриное в Удмуртии занялось УФАС

Ижевск. Удмуртия. Удмуртское УФАС проверит повышение розничных цен на куриное яйцо. Как сообщила пресс-служба ведомства, в целях осуществления госконтроля за соблюдением требований антимонопольного законодательства запрос направлен в торговые сети.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии