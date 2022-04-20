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В Нижегородском районе по решению суда снесен самострой

В Нижегородском районе по решению суда снесен самострой

Объект на юго-востоке Москвы был построен без документов. Его незаконность установили специалисты Госинспекцией по недвижимости, входящей в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, и подтвердил московский суд.

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