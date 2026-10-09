Когда капитал ничего не решает: конфликт на Украине демонстрирует примат политики над экономикой

На днях стало известно, что крупнейший украинский ретейлер Fozzy Group, которому принадлежат, в частности, супермаркеты «Сільпо», объявляет о сокращении сотрудников.
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