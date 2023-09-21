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Феликс о переходе в «Барсу»: «Правда отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб»

Феликс о переходе в «Барсу»: «Правда отказался от значительной суммы. Мне нужно было сменить клуб»

Ранее появлялась информация о том, что вингер получит от каталонского клуба 400 тысяч евро за сезон, проведенный на правах аренды из «Атлетико».

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