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На концерте Стаса Михайлова в Сочи случилось ЧП — особенно не повезло первым рядам

На концерте Стаса Михайлова в Сочи случилось ЧП — особенно не повезло первым рядам

Выступление артиста прошло не по плану. Стас Михайлов пресс-служба «Радио Шансон»Стас Михайлов накануне вечером дал большой юбилейный концерт в Сочи в рамках музыкального фестиваля «Новая волна», однако выступление артиста пошло не по плану из-за разгула стихии.

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