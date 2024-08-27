На концерте Стаса Михайлова в Сочи случилось ЧП — особенно не повезло первым рядам

Выступление артиста прошло не по плану. Стас Михайлов пресс-служба «Радио Шансон»Стас Михайлов накануне вечером дал большой юбилейный концерт в Сочи в рамках музыкального фестиваля «Новая волна», однако выступление артиста пошло не по плану из-за разгула стихии.