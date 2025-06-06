Риэлтор Барсуков назвал прогноз Хуснуллина по вводу жилья на 2027 год частью борьбы с ЦБ

Сокращение ввода жилья в эксплуатацию в 2027 году возможно, однако полного прекращения сдачи объектов не произойдет — как минимум уже сейчас на этот период запланировано завершение строительства жилплощади в 24 миллиона квадратных метров.
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