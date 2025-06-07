В ГД намерены ужесточить ответственность за повторную продажу энергетиков детям

В Госдуме разрабатываются поправки о введении уголовной ответственности в случае повторной продажи несовершеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков, в том числе энергетических, сообщил глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев.
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