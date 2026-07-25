«Нация без права на существование»: у нового главкома ВСУ родственники преспокойно живут в России

Стало известно, что родственники нового главнокомандующего ВСУ Александра Драпатого, который недавно публично назвал жителей России «нацией, не имеющей права на существование», проживают на территории РФ.
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