Бизнесмен Веревский: Киев не должен ухудшать связи с ЕС из-за сельхозпродукции

Украинский предприниматель и совладелец агрохолдинга Kernel Андрей Веревский в интервью газете Financial Times заявил, что Украине не стоит обострять отношения с Евросоюзом из-за сельскохозяйственной продукции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии