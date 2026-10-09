Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против МУС

Благодарность президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио выразил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху за решение ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), об этом политик написал 9 октября на своей странице в соцсети X.
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