Нетаньяху поблагодарил Трампа за санкции против МУС

Благодарность президенту США Дональду Трампу и госсекретарю Марко Рубио выразил израильский премьер-министр Беньямин Нетаньяху за решение ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), об этом политик написал 9 октября на своей странице в соцсети X.