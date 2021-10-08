Уютные кошки: почему считается, что они могут сделать дом жилым и тёплым

Уши, лапы, хвостВ мире животныхУютные кошки: почему считается, что они могут сделать дом жилым и тёплымОни умеют это делать лучше всех. В доме может быть полный раздрай, недоделанный ремонт, старая мебель.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьНадежда КупаваУ меня дома живут кот Степан и кошка Василиса, коротко - Вася. Степан подошёл ко мне на улице у дома и пошёл со мной ко мне домой. Оказался добряк , каких свет не видел. Когда отдыхает на балконе. По нему даже птички прыгают. А он только щурится, глядя на них. После Степана дня через три взяла кошечку на передержку. Думала на время, а вышло на всегда. И не пожалела. У меня сильно отекали ноги, сколько лечилась - ничего не помогало. Васька стала их по вечера массажировать, да ещё с лёгким иглоукалыванием. Временами было больно - сильно лапками давила, но я терпела. И ведь вылечила совершенно. Теперь твёрдо знаю, что кошки - это наши домашние доктора.Комментировать
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