Уши, лапы, хвост

421 116 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • татьяна
    Женщина забирает ...
  • Надежда Купава
    У меня дома живут кот Степан и кошка Василиса, коротко - Вася. Степан подошёл ко мне на улице у дома и пошёл со мной...Уютные кошки: поч...
  • Виктория Иванова
    Есть в мире и хорошие новости и события. Сердцу радость!Котёнок впервые х...

Уютные кошки: почему считается, что они могут сделать дом жилым и тёплым

Уютные кошки: почему считается, что они могут сделать дом жилым и тёплым

Они умеют это делать лучше всех. В доме может быть полный раздрай, недоделанный ремонт, старая мебель.

Вернуться к статье
1
Обсудить
Надежда Купава
У меня дома живут кот Степан и кошка Василиса, коротко - Вася. Степан подошёл ко мне на улице у дома и пошёл со мной ко мне домой. Оказался добряк , каких свет не видел. Когда отдыхает на балконе. По нему даже птички прыгают. А он только щурится, глядя на них. После Степана дня через три взяла кошечку на передержку. Думала на время, а вышло на всегда. И не пожалела. У меня сильно отекали ноги, сколько лечилась - ничего не помогало. Васька стала их по вечера массажировать, да ещё с лёгким иглоукалыванием. Временами было больно - сильно лапками давила, но я терпела. И ведь вылечила совершенно. Теперь твёрдо знаю, что кошки - это наши домашние доктора.

Картина дня

наверх