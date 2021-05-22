"Мисс Украина-2020" Ястремская показала идеальную фигуру в пикантном платье: "Рыбка золотая"

"Мисс Украина-2020" Елизавета Ястремская поделилась чувствами, как распознать своего человека в жизни Популярная красавица и представительница Украины на конкурсе красоты "Мисс Вселенная", прошедшего 17-го мая, поделилась новыми кадрами из-за кулис.