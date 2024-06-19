Тимошенко рассказала, как украинцев облапошили с тарифами на свет

Украинцев нагло обманывают, завышая реальную стоимость электроэнергии более чем в четыре раза. Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила глава фракции Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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