Тимошенко рассказала, как украинцев облапошили с тарифами на свет

Украинцев нагло обманывают, завышая реальную стоимость электроэнергии более чем в четыре раза. Об этом в ходе заседания украинского парламента заявила глава фракции Батькивщина» Юлия Тимошенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».