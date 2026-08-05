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Учёный Хитев: Эль-Ниньо влияет на зимнюю погоду в Сибири и на Дальнем Востоке

Доцент Института экологии Российского университета дружбы народов (РУДН), кандидат химических наук Юрий Хитев сообщил, что явление Эль-Ниньо способно влиять на зимнюю погоду в Сибири и на Дальнем Востоке.

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