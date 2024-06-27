«Сил нет ходить на работу»: свердловские врачи взбунтовались против начальника с судимостью

Сотрудники Центральной медико-санитарной части №31 в Новоуральске (Свердловская область) взбунтовались после смены руководства и написали коллективную жалобу на новых шефов — Гарика Хачатряна и Ивана Петрачкова.
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