Сегодня 46K прочитали Депутаты Госдумы вновь попробуют отменить пенсионную реформу. Новое смелое пенсионное предложение от депутатов может оказаться экономически выгодным и может быть поддержано в правительстве.
В Госдуме прозвучало смелое предложение - отменить пенсионную реформу
Комментарии
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Лев Добрый
Чиновники казнокрады воруют столько, сколько хватит на целый бюджет страны, пусть , огромное количество контролирующих органов работают на совесть, а не купону стригут с паршивой овцы! Макаронники оштрафованы 100 триллионов рублей - это почти три бюджета страны, а сколько воруют остальные барыги - БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ!👀😜👈👍
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17 час.
Пульхерия Djem
К 60 годам люди уставшие,выработанные,если ЧЕСТНО и МНОГО трудились. Ждут 55-60 лет, как чуда. А тут,бац и сюрприз. Конечно,отменить ЭТУ ЗАБОТУ о пожилых людях,а не устраивать кружки по интересам. Да и пенсию надо повысить НИ НА ЧТО НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!! ХОТЯ БЫ ИНДЕКСАЦИЮ ПРОВОДИТЕ 2 РАЗА в ГОД!!Зажравшиеся жиробасы.
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17 час.
А
Александр
Вернуться к прежнему возрасту выхода на пенсию и отменить, наконец, мораторий на индексацию пенсий работающим пенсионерам - очень большая глупость. И перестать, наконец, верить "советникам", которые утверждают, что как только повысятся чуть пенсии - народ сразу кинется скупать яйца. Большей чуши не придумать, а ВВП повторял эту чушь как мантру)))
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9 час.
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