В Госдуме прозвучало смелое предложение - отменить пенсионную реформу

Лев Добрый Чиновники казнокрады воруют столько, сколько хватит на целый бюджет страны, пусть , огромное количество контролирующих органов работают на совесть, а не купону стригут с паршивой овцы! Макаронники оштрафованы 100 триллионов рублей - это почти три бюджета страны, а сколько воруют остальные барыги - БОЛЬШОЙ СЕКРЕТ!👀😜👈👍

Пульхерия Djem К 60 годам люди уставшие,выработанные,если ЧЕСТНО и МНОГО трудились. Ждут 55-60 лет, как чуда. А тут,бац и сюрприз. Конечно,отменить ЭТУ ЗАБОТУ о пожилых людях,а не устраивать кружки по интересам. Да и пенсию надо повысить НИ НА ЧТО НЕ ХВАТАЕТ!!!!!!! ХОТЯ БЫ ИНДЕКСАЦИЮ ПРОВОДИТЕ 2 РАЗА в ГОД!!Зажравшиеся жиробасы.