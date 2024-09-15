В России отреагировали на мирный план Зеленского

Депутат Чепа: подходы Зеленского полностью противоречат друг другу Подходы президента Украины Владимира Зеленского, которые он планирует представить во время своей поездки в США, полностью противоречат друг другу, заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
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