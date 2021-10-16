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Албанское издание назвало имена погибших в сауне россиян

Албанское издание назвало имена погибших в сауне россиян

СМИ со ссылкой на полицию раскрыли подробности смерти российских туристов в сауне албанского отеля. Тела четырех человек с признаками удушья обнаружили в деревне Керрет округа Каваджа вечером в пятницу, 15 октября.

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