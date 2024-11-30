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Царьград

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Обвинившая замглавы Раменского в нападении жительница сама дала ему по лицу

Обвинившая замглавы Раменского в нападении жительница сама дала ему по лицу

Полиция разбирается в деталях происшествия.История с экоактивисткой из Раменского, которая обвинила заместителя главы округа Зелимхана Гаджиева в избиении, получила неожиданное продолжение.

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