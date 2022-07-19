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Жарихин: на Украине предать — это не продаться, а вовремя сориентироваться

Жарихин: на Украине предать — это не продаться, а вовремя сориентироваться

Смена высокопоставленных силовиков не поможет Киеву покончить с утечкой информации в Россию. А всё потому, что окружение Владимира Зеленского понимает, чем закончится дело, заявил заместитель директора Института стран Содружества Владимир Жарихин.

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