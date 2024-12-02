Политнавигатор Новейшая история коррумпированного украинского государства позволяет США иметь основания, чтобы опасаться продажи «налево» поставляемых Киеву ракет ATACMS.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Хватит уже терпеть, надоело! Телезрители обратились к Эрнсту с требованием убрать надоевшие передачи. Реакция руководителя Первого канала
- Сколько можно терпеть эти зажравшиеся физиономии? Об очередном плевке в лицо народу на примере оторвавшегося от реальности Филиппа Киркорова
- Кто правит бал? Плохие новости для властей от Карена Шахназарова
Свежие комментарии