Пентагон: Украина получит F-16, но не для предстоящего контрнаступления

Украина получит истребители F-16 в долгосрочной перспективе, они не будут использоваться во время запланированного контрнаступления, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.
Украина получит истребители F-16 в долгосрочной перспективе, они не будут использоваться во время запланированного контрнаступления, заявил пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер на брифинге, стенограмма которого опубликована на сайте ведомства.
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