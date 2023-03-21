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В Нагорном районе инвестор реализовал бизнес-проект площадью более 112 тыс. кв. м

В Нагорном районе инвестор реализовал бизнес-проект площадью более 112 тыс. кв. м

В границах части реорганизуемой производственной зоны «Верхние Котлы» завершено строительство ЖК TopHILLS с подземной автостоянкой и встроенно-пристроенным физкультурно-оздоровительным комплексом по адресу: Электролитный проезд, владение 7А.

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