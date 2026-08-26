You Know Things Are Bad When This Has To Be Referred To The DOJ. Authored by Steve Watson via Modernity News, Texas Governor Greg Abbott is escalating the fight against what he calls discriminatory religious facilities at two of the state's busiest airports.
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