Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

11 подписчиков

You Know Things Are Bad When This Has To Be Referred To The DOJ...

You Know Things Are Bad When This Has To Be Referred To The DOJ...

You Know Things Are Bad When This Has To Be Referred To The DOJ. Authored by Steve Watson via Modernity News, Texas Governor Greg Abbott is escalating the fight against what he calls discriminatory religious facilities at two of the state's busiest airports.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии