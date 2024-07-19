Посольство РФ в Лондоне: лейбористы самоутверждаются за счет Украины

Правительство Великобритании, сформированное лейбористами в начале июля, весь период своей работы использует украинский конфликт для самоутверждения на международной арене, 19 июля заявили РИА Новости в посольстве России в Лондоне.
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