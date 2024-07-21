Маск призвал создать лунную базу с постоянным поселением

Global Look Press/Grzegorz Wajda/Keystone Press Agency Американский бизнесмен, один из богатейших людей мира, основатель Tesla и SpaceX, миллиардер Илон Маск предложил создать на Луне базу с постоянным поселением.
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