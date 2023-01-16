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Глава МИД Нидерландов Хукстра после беседы с Кулебой заявил, что Украина нуждается в большем количестве вооружений

Глава МИД Нидерландов Хукстра после беседы с Кулебой заявил, что Украина нуждается в большем количестве вооружений

Руководитель министерства иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра после телефонной беседы со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой выступил с заявлением о том, что бывшая советская республика нуждается в большем количестве вооружений.

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