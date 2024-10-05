В Березовской школе встречали участника СВО. Это был не просто разговор поколений, а возможность узнать историю из уст человека, который принимал и принимает участие в знаковых событиях.
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В Березовской школе встречали участника СВО. Это был не просто разговор поколений, а возможность узнать историю из уст человека, который принимал и принимает участие в знаковых событиях.