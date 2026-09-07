Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Трамп не унимается

Трамп не унимается

Теперь Трамп опубликовал в своей социальной сети вот такую карту!Это лучшее подтверждение правила, сформулированного в моей предыдущей статье "Трамп захотел Луну" (https://vg-saveliev.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Юна
Юна

Представляете, какой вой поднялся бы, если наши подобное нарисовали. Типа прибалтика и финляндия в составе РФ.😁😉😂

Профиль пользователя ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ
ВАЛЕРИЙ ЧИКУНОВ

А должно быть так . Разместить в малоразвитых странах своих независимых консультантов в правительства  и без них не решать ни одного вопроса . А приглашать на работу к себе в страну только специалистов по лопате , а не бизнесменов и руководителей , которые и умеют -то только воровать и отбирать у стран территории .