Трамп не унимается

Теперь Трамп опубликовал в своей социальной сети вот такую карту!Это лучшее подтверждение правила, сформулированного в моей предыдущей статье "Трамп захотел Луну" (https://vg-saveliev.
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Представляете, какой вой поднялся бы, если наши подобное нарисовали. Типа прибалтика и финляндия в составе РФ.😁😉😂
А как насчёт ответственности за распространение заведомо ложной информации??? Нужен такой закон и в каждой стране и на международном уровне.
А должно быть так . Разместить в малоразвитых странах своих независимых консультантов в правительства и без них не решать ни одного вопроса . А приглашать на работу к себе в страну только специалистов по лопате , а не бизнесменов и руководителей , которые и умеют -то только воровать и отбирать у стран территории .