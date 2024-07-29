В Нижегородской области увеличили размер компенсации расходов на аренду жилья для детей-сирот

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 29 июля, ФедералПресс. На заседании заксобрания Нижегородской области депутаты внесли изменения в региональный закон «О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
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