Историк рассказал о причинах возрождения бандеровщины на Украине

В период руководства СССР Никитой Хрущевым была допущена ошибка, когда из тюрем начали выпускать украинских националистов, чтобы всех «перевоспитать добром», и это стало причиной возрождения бандеровщины на Украине.
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